В Барселоне готовятся к фестивалю болельщиков

Сегодня вечером машины Формулы 1 впервые проедут по самым известным и знаковым улицам Барселоны в рамках фестиваля болельщиков.

В шоу примут участие гонщик Ferrari Карлос Сайнс, резервный пилот Alpine Джек Дуэн, уроженец Барселоны и пилот Campos Racing в Формуле 2 Пепе Марти, и испанка Мари Боя, выступающая в Формуле 3.

После заездов к болельщикам выйдут генеральный директор и президент Формулы 1 Стефано Доменикали, директор команды RB Лоран Мекис, бывшие гонщики Формулы 1 Педро де ла Роса и Марк Жене.

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