В EA Sports анонсировали дату выхода симулятора F1 25

Разработчик спортивных компьютерных игр EA Sports анонсировал дату выхода нового симулятора Формулы 1 – F1 25. Игра, посвящённая сезону 2025 года, выйдет 30 мая на PC, PS5 и Xbox Series X|S.

Игрокам будут доступны две версии – Standard Edition, на обложке которой авторы разместили портреты Оскара Пиастри, Карлоса Сайнса и Оливера Бермана, и Iconic Edition с дополнительным контентом, включая команду APXGP из выходящего летом фильма F1 с Брэдом Питтом. Те, кто сделает предзаказ на Iconic Edition, получит доступ к игре на три дня раньше – 27 мая.

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