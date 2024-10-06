Вторая тренировка в Мехико продлится 90 минут

С 2021 года продолжительность пятничных свободных заездов сокращена с 90 минут до одного часа, однако из этого правила бывают исключения. Например, в прошлом году вторая тренировка в Лас-Вегасе длилась полтора часа – командам компенсировали потерю времени из-за отмены первой сессии свободных заездов.

Полтора часа будет длиться и вторая сессия свободных заездов Гран При Мехико в конце октября. Дополнительные тридцать минут команды получат для тестов прототипов шин Pirelli для сезона 2025 года.

Учитывая разницу часовых поясов, вторая пятничная тренировка Гран При Мехико закончится в ночь на субботу в 02:30 по московскому времени.

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