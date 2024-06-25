WRC: Ожье не сможет выступить в Rally Poland

Себастьен Ожье и его штурман Венсан Ланде не смогут выступить в Rally Poland после дорожно-транспортного происшествия, случившегося во вторник утром, когда экипаж заводской команды Toyota изучал трассу в районе польского городка Влости. Трасса в это время ещё не была перекрыта для обычного движения.

Ожье был за рулём стандартного дорожного автомобиля, когда произошло лобовое столкновение с Ford одного из местных жителей, который ехал с пассажиром. После аварии все четверо были доставлены в госпиталь на обследование.

Команда Toyota сообщила, что все автомобили, которые используются для подготовки к соревнованиям, оборудованы GPS, и данные телеметрии подтверждают, что скорость была в разрешённых пределах.

В ходе медицинского обследования выяснилось, что серьёзных травм никто из участников аварии не получил, но если Ланде был сразу выписан, то Ожье пока остаётся в госпитале и не сможет стартовать на седьмом этапе чемпионата мира.

Тем временем команда изучает возможность заявить на старт другого гонщика, который заменил бы восьмикратного чемпиона мира.

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