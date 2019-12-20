Президент ФБУ об отклонении апелляции Днепра: «Если мы это не остановим — будут сожженные машины»

Представители клуба угрожали судье после одного из матчей.

Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский прокомментировал решение организации отклонить апелляцию БК Днепр о штрафе в адрес президента Днепра Валерия Кондратьева в 52 тысячи гривен. По его словам, подобное поведение нужно пресекать.

«Но никаких оснований так себя вести не было. Если мы это не остановим, то будут трубы и сожженные машины».

Кондратьев и днепровский клуб были наказаны из-за скандала в матче регулярного сезона Суперлиги между Днепром и Киев-Баскетом (75:78).

После поединка с Киев-Баскетом Кондратьев, а также болельщики Днепра — Игорь Коломойский (в составе команды играет сын украинского олигарха — Грегори) и Валерий Гуляев угрожали физической расправой бригаде арбитров и в частности, главному судье встречи Андрею Бабику.

Днепр идет на втором месте в турнирной таблице Суперлиги. Следующий матч команда проведет 26 декабря на выезде против Киев-Баскета.