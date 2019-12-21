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Баскетбол

Николаев на своей площадке обыграл Одессу

Евгений НикитюкНет комментариев
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Американец Петерсон снова показал лучшую результативность.

МБК Николаев обыграл одноименный клуб из Одессы в матче регулярного чемпионата украинской Суперлиги.

К большому перерыву гости вели с разницей в семь очков, которые Николаев нивелировал, выиграв две заключительные четверти.

Американский легионер Корабелов и рекордсмен Суперлиги Квентин Петерсон стал самым результативным игроком матча с 28 очками и 9 подборами.

Николаев сыграл 13 матчей в нынешнем сезоне, в которых добыл пять побед, и занимает седьмое место в таблице регулярного чемпионата. Одесса — третья с семью победами в 14 матчах.

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Ранее в рамках сегодняшнего игрового дня Киев-Баскет на выезде легко справился с Запорожьем.

  • Суперлига. Регулярный чемпионат

МБК Николаев — БК Одесса 73:69 (18:26, 20:19, 15:12, 20:12)

Н: Петерсон (28 + 9 подборов), Зотов (16 + 5 передач), Онуфриев (10), Луценко (9)

О: Мэйси (17 + 8 подборов + 6 передач), Браун (15), Щепкин (14)

Источник: sportarena.com
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