Николаев на своей площадке обыграл Одессу

МБК Николаев обыграл одноименный клуб из Одессы в матче регулярного чемпионата украинской Суперлиги.
К большому перерыву гости вели с разницей в семь очков, которые Николаев нивелировал, выиграв две заключительные четверти.
Американский легионер Корабелов и рекордсмен Суперлиги Квентин Петерсон стал самым результативным игроком матча с 28 очками и 9 подборами.
Николаев сыграл 13 матчей в нынешнем сезоне, в которых добыл пять побед, и занимает седьмое место в таблице регулярного чемпионата. Одесса — третья с семью победами в 14 матчах.
Ранее в рамках сегодняшнего игрового дня Киев-Баскет на выезде легко справился с Запорожьем.
МБК Николаев — БК Одесса 73:69 (18:26, 20:19, 15:12, 20:12)
Н: Петерсон (28 + 9 подборов), Зотов (16 + 5 передач), Онуфриев (10), Луценко (9)
О: Мэйси (17 + 8 подборов + 6 передач), Браун (15), Щепкин (14)
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