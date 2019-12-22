Киев-Баскет обыграл Прометей, Николаев уступил Химику

Состоялись еще два матча регулярного чемпионата Суперлиги.

Киев-Баскет на выезде обыграл Прометей со счетом 88:74.

Гости выиграли первую четверть с разницей в 9 очков. Во второй десятиминутке киевляне удержали преимущество.

После большого перерыва Киев-Баскет выиграл еще две четверти и добыл важную победу над лидером Суперлиги. Сегодняшнее поражение стало для Прометея третьим подряд в чемпионате Украины.

Киев-Баскет идет на 7-й позиции в Суперлиге, Прометей возглавляет турнирную таблицу.

Прометей — Киев-Баскет 74:88 (13:22, 23:24, 16:18, 22:24)

П: Майерс (23 + 4 перехвата), Калпеппер (19 + 5 подборов + 3 перехвата + 5 потерь).

КБ: Пустозвонов (14), Эдвин (14 + 6 подборов + 7 передач), Петров (13 + 5 подборов + 4 потери), Близнюк (12), Хилл (12 + 5 подборов + 3 перехвата).

В еще одном матче игрового дня действующий чемпион Украины Химик в гостях обыграл Николаев (74:72).

На большой перерыв команды ушли при преимуществе Химика в 15 очков. В четвертой четверти Корабелы почти совершили камбэк, но проиграли с разницей в два очка.

Химик идет на 2-м месте в Суперлиге, Николаев занимает предпоследнюю позицию.

Николаев — Химик 72:74 (12:24, 14:17, 22:21, 24:12)

Н: Питерсон (28 + 8 подборов), Зотов (14), Луценко (10).

Х: Салливан (16 + 19 подборов), Уильямс (15 + 5 передач), Югба (13), Джонс (12), Войналович (8 + 10 подборов + 4 потери).