Новое на сайте

еще
Воскресенье, 22 декабря, 2019
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБаскетболОтличная игра Лэня не спасла Атланту от поражения
Баскетбол

Отличная игра Лэня не спасла Атланту от поражения

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Алексей Лэнь

Баскетболист сборной Украины Алексей Лэнь продолжает радовать своей игрой в раках регулярного чемпионата НБА.

Несмотря на то, что клуб игрока “Атланта” раз за разом терпит поражения, украинец проводит очень неплохой сезон. Сегодня ночью он вновь был среди самых полезных игроков своего клуба, хотя это и не спасло “хоукс” от поражения в матче с “Бруклином” 112:122.

За 26 минут, что получил Алексей Лэнь в свое распоряжение он набрал 23 очка и сделал 14 подборов, оформив очередной дабл-дабл в сезоне.

загрузка...
Тэги: Алексей ЛэньАтлантаглавное
Написать комментарий

Добавить комментарий

пять × четыре =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Баскетбол
Николаев на своей площадке обыграл Одессу

Черкасские Мавпы увезли из Каменского победу над Прометеем

Киев-Баскет на выезде разгромил Запорожье

Харьковские Соколы подписали американского защитника Бюрне

Президент ФБУ об отклонении апелляции Днепра: «Если мы это не остановим — будут сожженные машины»

Закрыть