Отличная игра Лэня не спасла Атланту от поражения

Баскетболист сборной Украины Алексей Лэнь продолжает радовать своей игрой в раках регулярного чемпионата НБА.

Несмотря на то, что клуб игрока “Атланта” раз за разом терпит поражения, украинец проводит очень неплохой сезон. Сегодня ночью он вновь был среди самых полезных игроков своего клуба, хотя это и не спасло “хоукс” от поражения в матче с “Бруклином” 112:122.

За 26 минут, что получил Алексей Лэнь в свое распоряжение он набрал 23 очка и сделал 14 подборов, оформив очередной дабл-дабл в сезоне.