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Баскетбол

Форвард Химика Салливан признан MVP недели в Суперлиге

Евгений НикитюкНет комментариев
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Американец установил рекорд сезона по подборам.

Форвард Химика Льюис Салливан признан лучшим игроком прошедшей недели в Суперлиге, сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

Салливан помог Химику обыграть Николаев (74:72). Американец набрал 16 очков и установил рекорд сезона по подборам — 19. Рейтинг эффективности форварда составил 31 балл.

Кроме Салливана, в символическую сборную игровой недели вошли: защитник Квентин Петерсон (Николаев), защитник Александр Кольченко (Черкасские Мавпы), форвард Андрей Мироненко (Запорожье) и центровой Вячеслав Петров (Киев-Баскет).

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В четверг, 26 декабря, состоится последний матч года в Суперлиге — Киев-Баскет — Днепр.

Источник: sportarena.com
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