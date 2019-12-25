Второе возвращение американца в Украину.

Американец Дэлван Грэм стал игроком Харьковских Соколов, сообщает официальный Facebook клуба. Форвард вновь будет радовать глаз украинских болельщиков баскетбола — в прошлом сезоне он выступал в составе Политехника.

За Политехник Грэм провел 21 матч. В среднем за матч Дэлван совершал 11,9 подбора, что является лучшим показателем сезона в украинском чемпионате, а также набирал по 19,7 пункта за игру.

Также на его счету звание лучшего игрока декабря 2018-го года и участие в Матче всех звезд прошлого сезона. Вместе с Политехником Грэм вышел в «финал четырех» Кубка Украины, где его команда в полуфинале проиграла Одессе.

Дэлван — выпускник Университета Джексонвилля. До перехода в украинскую Суперлигу 31-летний баскетболист выступал за клубы Аргентины, Ирландии, Перу и Парагвая. Последними клубами в карьере Грэма числятся китайский Чонкин и аравийский Аль-Веда.

Ранее харьковский клуб усилился американским защитником Деандре Бюрне.

Соколы находятся на последнем месте турнирной таблицы Суперлиги, имея в активе 14 очков после 13-ти сыгранных матчей.