Киев-Баскет просмотрит канадского разыгрывающего Классена

Трайт-аут легионера продлится до 10 января.

Киев-Баскет на страницах клуба в социальных сетях объявил, что на просмотр в команду прибудет разыгрывающий Марек Классен.

Канадца просмотрят до 10 января, после чего будет принято решение о продолжении сотрудничества с баскетболистом.

В прошлом сезоне Классен выступал за канадских Фрэйзер Вэлли Бэндитс, а также играл во втором турецком дивизионе в форме Сокар Петкимспора.

Марек станет четвертым легионером в заявке Киев-Баскета, присоединившись к Деону Эдвину, Киндаллу Хиллу и Кейси Шеферду.

В декабре главный тренер киевлян Айнарс Багатскис объявил, что другой канадец Шакил Кейт не прошел медосмотр в украинском клубе.

В нынешнем сезоне Киев-Баскет уже одержал две победы в двух матчах второго раунда Кубка Европы и занимает седьмое место в таблице Суперлиги.

Завтра, 26 января, столичный клуб примет обладателя Кубка Украины Днепр. Начало — в 19:00.