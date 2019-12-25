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Баскетбол

Киев-Баскет просмотрит канадского разыгрывающего Классена

Евгений НикитюкНет комментариев
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Трайт-аут легионера продлится до 10 января.

Киев-Баскет на страницах клуба в социальных сетях объявил, что на просмотр в команду прибудет разыгрывающий Марек Классен.

Канадца просмотрят до 10 января, после чего будет принято решение о продолжении сотрудничества с баскетболистом.

В прошлом сезоне Классен выступал за канадских Фрэйзер Вэлли Бэндитс, а также играл во втором турецком дивизионе в форме Сокар Петкимспора.

Марек станет четвертым легионером в заявке Киев-Баскета, присоединившись к Деону Эдвину, Киндаллу Хиллу и Кейси Шеферду.

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В декабре главный тренер киевлян Айнарс Багатскис объявил, что другой канадец Шакил Кейт не прошел медосмотр в украинском клубе.

В нынешнем сезоне Киев-Баскет уже одержал две победы в двух матчах второго раунда Кубка Европы и занимает седьмое место в таблице Суперлиги.

Завтра, 26 января, столичный клуб примет обладателя Кубка Украины Днепр. Начало — в 19:00.

Источник: sportarena.com
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