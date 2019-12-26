Багатскис: «Вокруг Классена другие могут стать лучшими игроками»

До января на просмотре в Киеве пробудет канадский разыгрывающий.

Главный тренер Киев-Баскета Айнарс Багатскис рассказал о новичке команды Мареке Классене, который до 10 января пройдет просмотр в киевском клубе.

Также литовский специалист вспомнил трай-аут канадца Шакила Кейта, от услуг которого в столице отказались после прохождения им медосмотра.

«Мы полностью провалили предыдущий трай-аут. Это моя ответственность. Тот игрок очень качественный и пригодился бы нам, если бы не рецидивы травм. Если игрок может сломаться после подписания контракта, то лучше не рисковать. Мы не рисковали. Доктор сказал, что категорически против».

«Это как сыграть в рулетку. Может быть проблема через неделю, месяц или год. Мы не знаем, как будет. Мы не имеем права рисковать. У нас много игр. Мы смотрим игрока, который мог сделать нас лучше. Новый игрок нам на 100% подходит».

Сегодня Киев-Баскет на домашней площадке примет Днепр. Начало матча — в 19:00.

Вице-чемпион Украины на сегодняшний день занимает седьмое место в турнирной таблице украинской Суперлиги.