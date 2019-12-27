ФБУ издала книгу к 110-летию баскетбола Украины

В исследовании обозначены все этапы развития украинского баскетбола.

Федерация баскетбола Украины выпустила историческую книгу по случаю 110-летия баскетбола в стране.

Авторами книги «Баскетбол Украины» стали Анатолий Волошин и Руслана Сушко. Ученый Совет Национального университета физического воспитания и спорта придал этому аналитическому исследованию значения монографии.

В книге обозначены все этапы развития украинского баскетбола, от первого официального матча до современности, сообщается на официальном сайте ФБУ.

Ранее сообщалось, что матч регулярного чемпионата Суперлиги Киев-Баскет – Днепр, проходивший на арене Венето, был временно остановлен из-за стычки болельщиков клубов.

Фанаты Днепра сорвали баннеры с сектора болельщиков Киев-Баскета и весь матч кричали: «Киев – это Будивельник». Болельщики киевлян в ответ выражались нецензурно.