ФБУ издала книгу к 110-летию баскетбола Украины

В исследовании обозначены все этапы развития украинского баскетбола.
Федерация баскетбола Украины выпустила историческую книгу по случаю 110-летия баскетбола в стране.
Авторами книги «Баскетбол Украины» стали Анатолий Волошин и Руслана Сушко. Ученый Совет Национального университета физического воспитания и спорта придал этому аналитическому исследованию значения монографии.
В книге обозначены все этапы развития украинского баскетбола, от первого официального матча до современности, сообщается на официальном сайте ФБУ.