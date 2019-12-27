Фесенко — после победы над Киев-Баскетом: «А кого удивил мой результат? Кто-то забыл, кто я такой?»

С 28 очками Фес стал самым результативным игроком встречи.
SPORTARENA.com
Центровой Днепра Кирилл Фесенко прокомментировал победную игру Суперлиги против Киев-Баскета (86:81). По его словам, его результат в 28 очков за игру не должен никого удивлять.
«Вообще не думал [о личном позитивном балансе]. Во время игры я думаю только о настоящем моменте. Не думаю о будущем, прошлом, чем буду ужинать сегодня или во сколько завтра проснусь. Думаю об игре, о том, как играть против моего соперника. Не всегда получается, как в концовке со Славой Петровым. Но ничего, он забил крутые броски, молодец».