Фесенко — после победы над Киев-Баскетом: «А кого удивил мой результат? Кто-то забыл, кто я такой?»

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С 28 очками Фес стал самым результативным игроком встречи.







SPORTARENA.com



Центровой Днепра Кирилл Фесенко прокомментировал победную игру Суперлиги против Киев-Баскета (86:81). По его словам, его результат в 28 очков за игру не должен никого удивлять.

«Вообще не думал [о личном позитивном балансе]. Во время игры я думаю только о настоящем моменте. Не думаю о будущем, прошлом, чем буду ужинать сегодня или во сколько завтра проснусь. Думаю об игре, о том, как играть против моего соперника. Не всегда получается, как в концовке со Славой Петровым. Но ничего, он забил крутые броски, молодец».

Фесенко за матч оформил дабл-дабл: помимо 28 очков, он также записал на свой счет 10 подборов.

Благодаря трем кряду поражениям Прометея Днепр отстает только на одно очко от лидирующей команды, имея в своем активе 24 пункта. Киев-Баскет с 21 очком занимает пятую строчку.