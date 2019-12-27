Игра Киев-Баскета с Днепром была приостановлена из-за стычки болельщиков

Фанаты столичного клуба нецензурно выражались в адрес соперников.

Матч регулярного чемпионата Суперлиги Киев-Баскет – Днепр, проходивший на арене Венето, был временно остановлен из-за стычки болельщиков клубов.

Фанаты Днепра сорвали баннеры с сектора болельщиков Киев-Баскета и весь матч кричали: «Киев – это Будивельник». В ответ фанаты киевлян начали скандировать: «Нах** Днепр».

Инцидент случился в начале 3-й четверти. Из-за этого матч был приостановлен на некоторое время. Позже баннеры Киева-Баскета были возвращены на место.

Этот матч стал последним в Суперлиге в 2019 году. Днепр одолел Киев-Баскет со счетом 86:81 и вышел на второе место турнирной таблицы.