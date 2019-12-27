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Баскетбол

Лучший бомбардир прошлого сезона Суперлиги Трент покинул Прометей

Евгений НикитюкНет комментариев
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На его место был подписан Крик.

Американский защитник Малик Трент прекратил сотрудничество с Прометеем, сообщает Планета Баскетбол.

В 15 матчах этого сезона Суперлиги Трент набирал 12,3 очка, делал 2,6 подбора, 3,2 передачи при средней эффективности в 11,2 балла.

Также, баскетболист стал лучшим бомбардиром прошлого сезона Суперлиги.

На место Трента уже подписан Морис Крик, который в прошлом сезоне выступал в составе Киев-Баскета. 29-летний баскетболист стал серебрянным призером Суперлиги в составе столичного клуба, а в октябре 2018 Крик был назван самым ценным игроком недели в данном турнире.

Источник: sportarena.com
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