Новое на сайте

еще
Пятница, 27 декабря, 2019
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБаскетболПрометей подписал экс-лидера Киев-Баскета Крика
Баскетбол

Прометей подписал экс-лидера Киев-Баскета Крика

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

За столичный клуб он провел 37 игр.


Прометей подписал экс-лидера Киев-Баскета Крика

SvetaK

Американский защитник Морис Крик, который в прошлом сезоне выступал в составе Киев-Баскета, продолжит карьеру в Прометее. Об этом сообщается на официальном сайте клуба из Каменского.

29-летний баскетболист стал серебрянным призером Суперлиги в составе столичного клуба, а в октябре 2018 Крик был назван самым ценным игроком недели в данном турнире.

Он провел за Киев-Баскет 37 игр. Выступая за киевский клуб, американец набирал 16,7 очка, делал 3,7 подбора и 3,6 передачи, проводя на площадке в среднем по 27 минут.

Читайте также:  ФИБА расследует матерные заявления центрового сборной Австралии после полуфинала ЧМ

Нынешний сезон Морис Крик начал в итальянской Лиге А, в клубе Канту, а продолжил в израильском Маккаби Ход Хашарон.

Источник: sportarena.com
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

четыре × 4 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Баскетбол
Игра Киев-Баскета с Днепром была приостановлена из-за стычки болельщиков

Фесенко — после победы над Киев-Баскетом: «А кого удивил мой результат? Кто-то забыл, кто я такой?»

Лучший бомбардир прошлого сезона Суперлиги Трент покинул Прометей

ФБУ издала книгу к 110-летию баскетбола Украины

«Сожгли один из флагов, на второй — испражнились». Фанаты Киев-Баскета рассказали о провокациях фанов Днепра

Закрыть