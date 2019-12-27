Прометей подписал экс-лидера Киев-Баскета Крика

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За столичный клуб он провел 37 игр.







SvetaK



Американский защитник Морис Крик, который в прошлом сезоне выступал в составе Киев-Баскета, продолжит карьеру в Прометее. Об этом сообщается на официальном сайте клуба из Каменского.

29-летний баскетболист стал серебрянным призером Суперлиги в составе столичного клуба, а в октябре 2018 Крик был назван самым ценным игроком недели в данном турнире.

Он провел за Киев-Баскет 37 игр. Выступая за киевский клуб, американец набирал 16,7 очка, делал 3,7 подбора и 3,6 передачи, проводя на площадке в среднем по 27 минут.

Нынешний сезон Морис Крик начал в итальянской Лиге А, в клубе Канту, а продолжил в израильском Маккаби Ход Хашарон.