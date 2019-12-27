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Баскетбол

«Сожгли один из флагов, на второй — испражнились». Фанаты Киев-Баскета рассказали о провокациях фанов Днепра

Евгений НикитюкНет комментариев
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Гости проявили хулиганское поведение как во время игры, так и за пределами арены.

Болельщики Киев-Баскета рассказали о событиях во время поединка регулярного чемпионата Суперлиги между их клубом и Днепром (81:86). Согласно их заявлению, болельщики гостей неадекватно себя вели, отобрали флаг у инвалидов, испражнялись на флаги Киев-Баскета, а после игры напали на них с ножами.

«Конфликт, на который шли фанаты Днепра совместно с фанатами Будивельника достиг своего апогея сегодня. Еще с начала сезона активные фанаты Днепра стали активно выступать против киевского клуба. В октябре на матче Кубка Европы ФИБА их фанаты уже устраивали провокации, вылавливая нас и срывая флаги», — сказано в заявлении фан-клуба киевлян в инстаграме.

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«Еще в большом перерыве мы подходили к тренерам Днепра и игрокам с просьбой повлиять на ситуацию, на что получили отказ. Наше фанатское движение остановило начало третьей четверти, выйдя на площадку и обратив внимание на случившееся. Поговорив с игроками нашего клуба, мы согласились вернуться на места и продолжить встречу.

После игры, при абсолютном бездействии лиц, ответственных за игру, состоялась стычка фанатов уже на улице. Гостевые фанаты напали на нас с ножами и битыми бутылками, в следствие чего несколько человек пострадали. Мы обращаемся ко всем причастным к украинскому баскетболу. Это безобразие ставит на колени весь украинский баскетбол и отбивает желание простых людей приходить на игру из-за отсутствия безопасности, а также неадекватности отморозков».

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Также сообщалось, что фанаты Днепра сорвали баннеры с сектора болельщиков Киев-Баскета и весь матч кричали: «Киев – это Будивельник». В ответ фанаты киевлян начали скандировать: «Нах** Днепр».

Этот матч стал последним в Суперлиге в 2019 году. Днепр одолел Киев-Баскет со счетом 86:81 и вышел на второе место турнирной таблицы.

Источник: sportarena.com
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