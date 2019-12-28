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Баскетбол

Фесенко: «У Днепра всегда будут свои принципиальные счеты с Киев-Баскетом»

Евгений НикитюкНет комментариев
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Вчера Кирилл провел ударный матч против столичного клуба.

Центровой Днепра Кирилл Фесенко подчеркнул принципиальность матчей своей команды с Киев-Баскетом.

К списку принципиальных соперников днепрян экс-капитан сборной Украины также добавил каменский Прометей, в нынешнем сезоне дебютировавший в Суперлиге.

Во вчерашнем матче Днепр на выезде обыграл Киев-Баскет со счетом 86:81. Фесенко стал лучшим игроком матча с 28 очками и 10 подборами.

За два года участия киевского клуба в Суперлиге команды проводили принципиальные встречи в Кубке Украины, где Днепр выбил киевлян в прошлом розыгрыше Финала четырех, а также в Кубке Европы, в текущем розыгрыше которого оба клуба играли в одной группе.

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Вчерашний матч в Дворце спорта «Венето» также сопровождался скандалом: в начале третьей четверти встреча была приостановлена из-за вышедших на площадку фанатов киевлян. ФБУ рассмотрит этот инцидент к январю.

В нынешнем сезоне Фесенко набирает в рамках Суперлиги по 10,1 очка и совершает 5,8 подбора в среднем за матч.

Источник: sportarena.com
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