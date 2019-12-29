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Баскетбол

Лэнь не спас Атланту от разгромного поражения

Андрей ОгородникНет комментариев
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Алексей Лэнь

Украинский баскетболист Алексей Лэнь хотя и стал вторым по результативности игроков своего клуба, не сумел помочь своей команде уйти от поражения в поединке против “Чикаго”.

Сегодня ночью “Атланта” без шансов уступила “Чикаго” со счетом 81:116. Украинский баскетболист провел на площадке около двадцати минут игры, за которые набрал десять очков, также в его активе также 5 подборов и 2 передачи.

Отметим, это поражение стало для “Атланты” десятым кряду в регулярном чемпионате НБА, клуб украинца идет на последнем месте в Восточной Конференции.

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Тэги: Алексей ЛэньАтлантаЧикаго
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