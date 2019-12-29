Одесса вышла в «Финал четырех» Кубка Украины

А Химик в первом четвертьфинале сумел одолеть Тернополь.

Определился первый участник «финала четырех» Кубка Украины. Им стал БК Одесса, который и во втором матче сумел одолеть Житомир.

Фактически, судьба встречи решилась еще в первом матче, когда одесситы победили с разницей в 39 очков. Второе противостояние было очень похожим на вчерашний поединок. Более опытная одесская команда уверенно доминировала в каждой из четырех четвертей, сделав солидное преимущество еще в первой десятиминутке. Житомир, хоть и старался всячески догнать соперника, сумел лишь подкорректировать общую разницу в счете — 62:93.

Кубок Украины. 1/4 финала. Второй матч

Одесса — Житомир 93:62 (30:16, 20:22, 14:10, 29:14)

О: Кадыгроб (17 + 7 подборов + 3 перехвата), Щепкин (15), Фризен (12 + 5 подборов + 4 передачи + 3 перехвата), Новиков (12 + 6 подборов), Мейси (11 + 4 передачи + 3 перехвата)

Ж: Корчагин (12), Бережной (10 + 5 потерь)

Сегодня также состоялся первый матч между Тернополем и Химиком. Представитель Высшей лиги дал бой южненцам и даже сумел выиграть первую четверть — 24:19.

Впрочем, в составе Химика сегодня в ударе был Салливан, наколотивший 34 очка. Химик взял остальные три четверти и довел матч до победы с разницей в 10 очков — 86:76.

Ответный матч состоится 5 января в Южном.

Кубок Украины. 1/4 финала. Первый матч

Тернополь-ТНЕУ — Химик 76:86 (24:19, 16:22, 18:22, 18:23)

Т: Найко (23 +7 передач), Рыжов (14 + 7 передач), Никитин (10 + 10 подборов)

Х: Салливан (34 + 7 підбирань), Войналович (14 + 4 передачи), Марченко (11).

Напомним, что в других четвертьфинальных матчах сыграют Запорожье — Днепр и Николаев — Киев-Баскет.

«Финал четырех» Кубка Украины пройдет в марте 2020 года на площадке одной из команд, которая выйдет в финал турнира.