Одесса вышла в «Финал четырех» Кубка Украины

А Химик в первом четвертьфинале сумел одолеть Тернополь.
Определился первый участник «финала четырех» Кубка Украины. Им стал БК Одесса, который и во втором матче сумел одолеть Житомир.
Фактически, судьба встречи решилась еще в первом матче, когда одесситы победили с разницей в 39 очков. Второе противостояние было очень похожим на вчерашний поединок. Более опытная одесская команда уверенно доминировала в каждой из четырех четвертей, сделав солидное преимущество еще в первой десятиминутке. Житомир, хоть и старался всячески догнать соперника, сумел лишь подкорректировать общую разницу в счете — 62:93.