Леброн Джеймс стал спортсменом десятилетия по версии AP

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс получил награду лучшего
спортсмена прошедшего десятилетия по версии авторитетного издания Associated
Press.
За этот период времени Джеймс трижды становился чемпионом (два
– с «Майами», один – с «Кливлендом»), трижды признавался MVP сезона и трижды –
MVP финальной серии.
Кроме того, спортсмен участвовал во всех Матчах всех звезд и
был включен в первую символическую сборную сезона во всех сезонах, кроме
последнего.
Вторым в этом рейтинге стал Том Брэди, а тройку лидеров
замкнул спринтер Усэйн Болт.
Четвертым стал аргентинский футболист Лионель Месси, а пловец
Майкл Фелпс замкнул топ-5.
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