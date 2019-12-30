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Баскетбол

Леброн Джеймс стал спортсменом десятилетия по версии AP

Сергей СумскойНет комментариев
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Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс получил награду лучшего спортсмена прошедшего десятилетия по версии авторитетного издания Associated Press.

За этот период времени Джеймс трижды становился чемпионом (два – с «Майами», один – с «Кливлендом»), трижды признавался MVP сезона и трижды – MVP финальной серии.

Кроме того, спортсмен участвовал во всех Матчах всех звезд и был включен в первую символическую сборную сезона во всех сезонах, кроме последнего.

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Вторым в этом рейтинге стал Том Брэди, а тройку лидеров замкнул спринтер Усэйн Болт.

Четвертым стал аргентинский футболист Лионель Месси, а пловец Майкл Фелпс замкнул топ-5.

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Тэги: главноеЛеброн Джеймс
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