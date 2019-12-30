Новое на сайте

еще
Понедельник, 30 декабря, 2019
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБаскетболНиколаев благодаря 44 очкам Петерсона победил Киев-Баскет в первом матче 1/4 финала Кубка Украины
Баскетбол

Николаев благодаря 44 очкам Петерсона победил Киев-Баскет в первом матче 1/4 финала Кубка Украины

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Корабелы выиграли с перевесом в 16 очков.

Николаев одержал выездную победу над Киев-Баскетом в первом матче 1/4 финала Кубка Украины.

На большой перерыв команды ушли с ничейным счетом, но в оставшихся двух четвертях сильнее был Николаев. В заключительном отрезке игры Корабелы выиграли с перевесом в 14 очков.

Лучшим игроком матча стал защитник Николаева Квентин Петерсон, на счету которого 44 очка. Ближайший преследователь Максим Луценко набрал 21 балл.

Читайте также:  Предсезонные матчи НБА: Михайлюк провел десять минут против Кливленда

Ответная игра состоится 4 января в Николаеве.

  • Кубок Украины. 1/4 финала. Первый матч

Киев-Баскет — Николаев 88:104 (21:20, 28:29, 30:32, 9:23)

К-Б: Шеферд (20 + 10 подборов), Пустозвонов (14), Хилл (13), Петров (12), Близнюк (10)

Н: Петерсен (44), Луценко (21), Давидюк (15), Адедиран (10)

Источник: sportarena.com
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

восемнадцать + одиннадцать =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Баскетбол
Леброн Джеймс стал спортсменом десятилетия по версии AP

Одесса вышла в «Финал четырех» Кубка Украины

Алексей Лэнь
Лэнь не спас Атланту от разгромного поражения

Фесенко: «У Днепра всегда будут свои принципиальные счеты с Киев-Баскетом»

Директорат ФБУ рассмотрит скандальный инцидент на матче Киев-Баскета и Днепра

Закрыть