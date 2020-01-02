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Баскетбол

Химик прекратил сотрудничество с форвардом Джонсом

Евгений НикитюкНет комментариев
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Американец покинул клуб в связи с семейными обстотельствами.

Химик прекратил сотрудничество с форвардом команды Кристианом Джонсом, о чем сообщает официальный сайт клуба.

Расположение действующих чемпионов Украины американский легионер покинул в связи с семейными обстоятельствами.

В нынешнем сезоне Джонс помог команде Виталия Степановского в 4 матчах, в среднем набирая 12,5 очка за матч и совершая 5,5 подбора.

Напомним, что Кристиан становился чемпионом Украины в составе Химика по итогам прошлого сезона.

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Химик на сегодняшний день занимает третье место в таблице Суперлиги, выиграв 9 из 14 стартовых матчей.

Сегодня также стало известно, что Запорожье рассталось с американским форвардом Дейонте Симмонсом.

Источник: sportarena.com
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