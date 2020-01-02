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Баскетбол

Запорожье прекратило сотрудничество с лидером команды Симмонсом

Евгений НикитюкНет комментариев
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Американец покинул клуб по обоюдному согласию сторон.

Тяжелый форвард Дейонте Симмонс покинул Запорожье, сообщает официальная страница клуба в Facebook. Контракт с американцем был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Симмонс присоединился к Запорожью в июле прошлого года из датского Копенгаген Вулфпэк. В нынешнем сезоне украинской Суперлиги американец провел 15 матчей.

В среднем за 27 минут игрового времени Симмонс набирал 17,2 очка и делал 6,9 подбора. Он занимал 8-е место в Суперлиге по среднему рейтингу эффективности (17,3).

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Запорожье (5-11) идет на 7-м месте в турнирной таблице Суперлиги. Следующий матч команда проведет 5 января против Днепра в рамках 1/4 финала Кубка Украины.

Источник: sportarena.com
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