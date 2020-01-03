Багатскіс: «Є декілька хлопців, які можуть бути вперше викликані до збірної України»

У лютому головна команда країни почне виступи у відборі на Євробаскет.

Головний тренер збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс прокоментував кадрову ситуацію в головній команді країни напередодні відбіркових матчів Євробаскету в лютому.

20 лютого збірна розпочне відбірковий турнір з виїзного матчу проти Австрії, а 23-го прийме Угорщину в Запоріжжі.

Слова коуча наводить офіційний сайт Федерації баскетболу України.

— Чи варто очікувати появи нових імен у національній команді на перших матчах відбору?

— Я сказав би, що є декілька хлопців, які виконали справді хорошу роботу і цілком можуть бути вперше викликані до національної команди. На жаль, є і такі, хто не демонструє рівень, на який здатен.

Але знову ж таки, перепрошую у вболівальників, що зараз я не буду називати прізвища. Я не хотів би, щоб ці гравці забивали собі цим голову. До 20 лютого ще дуже і дуже багато часу. Я не забобонний, проте давайте поспілкуємося предметніше у середині лютого.

— А як щодо наших хлопців в НБА?

— Їх у нас всього двоє, тоже у мене не вийде тут бути таємничим. Так, я слідкую за їх ситуацією. Радий, що і Лень і Михайлюк мають достатньо ігрового часу у своїх командах. Як на мене, то обидва проводять хороший сезон, хоча можуть ще краще. Для Святослава нинішній сезон взагалі суперважливий, і я задоволений, що він прогресує. Від цих двох баскетболістів, не побоюся сказати, не відмовився б жоден тренер світу.

І я сподіваюсь, що вболівальники розуміють, що взимку нам доведеться обходитися без допомоги цих гравців. Вони, які і представники клубів, що грать у турнірах під егідою Євроліги, нам не помічники.

— Ви на контакті з цими хлопцями?

— Звичайно! Наприклад, нещодавно наш менеджер збірної Андрій Лебедєв відвідав в Іспанії Володимира Геруна, Артема Пустового та Славу Боброва, який грає в Фуенлабраді. Зі Святом та Олексієм ми теж спілкуємося. По всім напрямкам ми маємо інформацію з перших рук.

— Чи можна говорити, що ви справді вже визначилися з натуралізованим гравцем, як про це писали в ЗМІ?

— Коментувати чутки до публікації офіційної інформації не буду. Ми працюємо над цим питанням.

— Чи можливе повернення до національної команди гравців, які останнім часом не викликалися до збірної?

— Можливо, скажу банальність, але двері ні перед ким не закриті. Напевно, деяких гравців вболівальники хотіли б ще побачити у збірній. Думаю, що я собі приблизно уявляю, яких гравців передусім. Але треба добре подумати, які гравці нам потрібні, вже потім ми зробимо по ним запити і з’ясуємо, чи вони самі ще хочуть грати за збірну. Адже це привілей, а не примус.