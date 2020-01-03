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Баскетбол

Киев-Баскет оштрафован за скандальный инцидент в матче против Днепра

Евгений НикитюкНет комментариев
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Киевляне заплатят штраф в размере 54 тысяч гривен за стычку между фанатами.

Директорат чемпионата Украины по баскетболу рассмотрел скандальный инцидент на матче Суперлиги Киев-Баскет — Днепр и оштрафовал киевский клуб на 54 000 гривен, сообщает официальный сайт ФБУ.

Киев-Баскет понес наказание за то, что не смог надлежащим образом организовать безопасность на трибунах и на площадке во время игры.

В ходе встречи случилась стычка между фанатами обеих команд, из-за чего болельщики столичного клуба вышли на площадку. Встреча была приостановлена на четыре минуты.

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Также фанаты Днепра сорвали баннеры с сектора болельщиков Киев-Баскета и весь матч кричали: «Киев – это Будивельник». В ответ фанаты киевлян начали скандировать: «Нах** Днепр».

Киев-Баскет оштрафован за скандальный инцидент в матче против Днепра

Киев-Баскет оштрафован за скандальный инцидент в матче против Днепра

Напомним, что Днепр обыграл Киев-Баскет со счетом 86:81. Днепр (11-2) идет на втором месте в Суперлиге, Киев-Баскет (8-5) занимает 4-ю позицию.

Источник: sportarena.com
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