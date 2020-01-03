Киев-Баскет оштрафован за скандальный инцидент в матче против Днепра

Киевляне заплатят штраф в размере 54 тысяч гривен за стычку между фанатами.

Директорат чемпионата Украины по баскетболу рассмотрел скандальный инцидент на матче Суперлиги Киев-Баскет — Днепр и оштрафовал киевский клуб на 54 000 гривен, сообщает официальный сайт ФБУ.

Киев-Баскет понес наказание за то, что не смог надлежащим образом организовать безопасность на трибунах и на площадке во время игры.

В ходе встречи случилась стычка между фанатами обеих команд, из-за чего болельщики столичного клуба вышли на площадку. Встреча была приостановлена на четыре минуты.

Также фанаты Днепра сорвали баннеры с сектора болельщиков Киев-Баскета и весь матч кричали: «Киев – это Будивельник». В ответ фанаты киевлян начали скандировать: «Нах** Днепр».

Напомним, что Днепр обыграл Киев-Баскет со счетом 86:81. Днепр (11-2) идет на втором месте в Суперлиге, Киев-Баскет (8-5) занимает 4-ю позицию.