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Баскетбол

Петерсон стал лучшим игроком декабря в Суперлиге по версии болельщиков

Евгений НикитюкНет комментариев
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В чемпионате Украины американец в среднем набирает 33,7 очка за матч.

Форвард Николаева Квентин Петерсон признан болельщиками лучшим игроком Суперлиги в декабре, сообщает сайт Федерации баскетбола Украины.

Американец в фанатском голосовании набрал 1048 голосов. Для сравнения, его ближайший преследователь Кирилл Фесенко из Днепра получил 212 голосов.

Третье место в голосовании занял Денис Лукашов из каменского Прометея — 204 голоса.

Петерсон присоединился к Николаеву по ходу нынешнего сезона и в среднем на уровне Суперлиги набирает по 33,7 очка за матч.

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В нынешнем сезоне Квентин является рекордсменом чемпионата Украины с 48 очками, которые он набрал в матче с Днепром.

Источник: sportarena.com
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