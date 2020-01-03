Петерсон стал лучшим игроком декабря в Суперлиге по версии болельщиков

Форвард Николаева Квентин Петерсон признан болельщиками лучшим игроком Суперлиги в декабре, сообщает сайт Федерации баскетбола Украины.
Американец в фанатском голосовании набрал 1048 голосов. Для сравнения, его ближайший преследователь Кирилл Фесенко из Днепра получил 212 голосов.
Третье место в голосовании занял Денис Лукашов из каменского Прометея — 204 голоса.
Петерсон присоединился к Николаеву по ходу нынешнего сезона и в среднем на уровне Суперлиги набирает по 33,7 очка за матч.
В нынешнем сезоне Квентин является рекордсменом чемпионата Украины с 48 очками, которые он набрал в матче с Днепром.
Напишите здесь свой комментарий
Имя
Email
Пожалуйста, введите ответ цифрами: