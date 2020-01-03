Петерсон стал лучшим игроком декабря в Суперлиге по версии болельщиков

В чемпионате Украины американец в среднем набирает 33,7 очка за матч.

Форвард Николаева Квентин Петерсон признан болельщиками лучшим игроком Суперлиги в декабре, сообщает сайт Федерации баскетбола Украины.

Американец в фанатском голосовании набрал 1048 голосов. Для сравнения, его ближайший преследователь Кирилл Фесенко из Днепра получил 212 голосов.

Третье место в голосовании занял Денис Лукашов из каменского Прометея — 204 голоса.

Петерсон присоединился к Николаеву по ходу нынешнего сезона и в среднем на уровне Суперлиги набирает по 33,7 очка за матч.

В нынешнем сезоне Квентин является рекордсменом чемпионата Украины с 48 очками, которые он набрал в матче с Днепром.