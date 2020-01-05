Стартовало голосование за участников Матча звезд Суперлиги-2020

Поединок состоится 1 февраля в Киеве.

Федерация баскетбола Украины на официальном сайте объявила о начале голосования за участников Матча звезд Суперлиги-2020.

Отмечается, что стартовые пятерки играющих команд будут избраны болельщиками. Отдать свой голос можно по ссылке.

По пять игроков для каждой команды выберут тренеры Суперлиги, а еще два игрока будут определены Федерацией баскетбола.

Матч звезд Суперлиги-2020 состоится 1 февраля в киевском Дворце Спорта. В 2019 году команда звезд Украины команду Легионеров со счетом 154:150.