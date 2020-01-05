Стартовало голосование за участников Матча звезд Суперлиги-2020

Федерация баскетбола Украины на официальном сайте объявила о начале голосования за участников Матча звезд Суперлиги-2020.
Отмечается, что стартовые пятерки играющих команд будут избраны болельщиками. Отдать свой голос можно по ссылке.
По пять игроков для каждой команды выберут тренеры Суперлиги, а еще два игрока будут определены Федерацией баскетбола.
Матч звезд Суперлиги-2020 состоится 1 февраля в киевском Дворце Спорта. В 2019 году команда звезд Украины команду Легионеров со счетом 154:150.
Напишите здесь свой комментарий
Имя
Email
Пожалуйста, введите ответ цифрами: