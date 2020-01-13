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Баскетбол

Павлов — единственный украинец в символической пятерке недели в Суперлиге

Евгений НикитюкНет комментариев
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Звание MVP недели заслужил защитник Одессы Брюс Мейси

На официальном сайте Федерации баскетбола Украины была представлена символическая пятерка лучших игроков недели в чемпионате Суперлиги.

Помимо четырех американских легионеров, в ее составе оказался и форвард Киев-Баскета Сергей Павлов.

  • Брюс Месси (Одесса) — 2 матча, 30 очков, 3,5 передач
  • Моррис Крик (Прометей) — 1 матч, 29 очков, 4 подбора
  • Льюис Салливан (Химик) — 2 матча, 20,5 очков, 5,5 подборов
  • Сергей Павлов (Киев-Баскет) — 1 матч, 22 очка, 8 подборов, 5 передач
  • Дион Райт (Черкасские Мавпы) — 1 матч, 22 очка, 8 подборов
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Звание MVP недели заслужил защитник Одессы Брюс Мейси, установивший рекорд эффективности сезона и продемонстрировавший второй показатель результативности в регулярном чемпионате — 40 очков.

Напомним, в турнирной таблице Суперлиги на сегодняшний день троевластие — по дополнительным показателям лидирует Прометей, второе место занимает Днепр, третье — Химик.

Источник: sportarena.com
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