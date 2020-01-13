Павлов — единственный украинец в символической пятерке недели в Суперлиге

Звание MVP недели заслужил защитник Одессы Брюс Мейси

На официальном сайте Федерации баскетбола Украины была представлена символическая пятерка лучших игроков недели в чемпионате Суперлиги.

Помимо четырех американских легионеров, в ее составе оказался и форвард Киев-Баскета Сергей Павлов.

Брюс Месси (Одесса) — 2 матча, 30 очков, 3,5 передач

— 2 матча, 30 очков, 3,5 передач Моррис Крик (Прометей) — 1 матч, 29 очков, 4 подбора

— 1 матч, 29 очков, 4 подбора Льюис Салливан (Химик) — 2 матча, 20,5 очков, 5,5 подборов

— 2 матча, 20,5 очков, 5,5 подборов Сергей Павлов (Киев-Баскет) — 1 матч, 22 очка, 8 подборов, 5 передач

— 1 матч, 22 очка, 8 подборов, 5 передач Дион Райт (Черкасские Мавпы) — 1 матч, 22 очка, 8 подборов

Звание MVP недели заслужил защитник Одессы Брюс Мейси, установивший рекорд эффективности сезона и продемонстрировавший второй показатель результативности в регулярном чемпионате — 40 очков.

Напомним, в турнирной таблице Суперлиги на сегодняшний день троевластие — по дополнительным показателям лидирует Прометей, второе место занимает Днепр, третье — Химик.