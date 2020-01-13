Павлов — единственный украинец в символической пятерке недели в Суперлиге

На официальном сайте Федерации баскетбола Украины была представлена символическая пятерка лучших игроков недели в чемпионате Суперлиги.
Помимо четырех американских легионеров, в ее составе оказался и форвард Киев-Баскета Сергей Павлов.
Звание MVP недели заслужил защитник Одессы Брюс Мейси, установивший рекорд эффективности сезона и продемонстрировавший второй показатель результативности в регулярном чемпионате — 40 очков.
Напомним, в турнирной таблице Суперлиги на сегодняшний день троевластие — по дополнительным показателям лидирует Прометей, второе место занимает Днепр, третье — Химик.
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