Президент Прометея: Калпеппер проявлял неспортивное поведение по отношению к партнерам по команде

В клубе устали мириться с поведением американца.

Президент Прометея Владимир Дубинский выступил с публичным заявлением на своей странице в Facebook, в котором прокомментировал решение клуба расстаться с Маликом Трентом и Рэнди Калпеппером.

Трент ранее покинул клуб по семейным обстоятельствам, а с Калпеппером в Каменском расстались сегодня. По словам Дубинского, американец неоднократно нарушал регламент и грубо себя вел по отношению к партнерам по команде.

«Как многие из вас заметили, команду по соглашению сторон покинул Малик Трент. Это было связано с определенными семейными обстоятельствами у Малика, и вместо него в команду был приглашен Морис Крик, который прекрасно себя зарекомендовал в последней игре с Запорожьем», — написал Дубинский.

«Рэнди — очень талантливый игрок, но интересы команды, поведение на площадке и за ее пределами — очень важный и основополагающий принцип нашей команды. Рэнди неоднократно нарушал регламент и положения, подписанные им, и мы больше не могли с этим мириться. Наши агенты уже ищут ему замену».

Калпеппер в среднем набирал по 20 очков за матч в Суперлиге и был лидером команды на площадке.

Прометей лидирует в турнирной таблице чемпионата Украины, имея одинаковое количество очков с Днепром, сыгравшим на матч меньше, и действующим чемпионом Химиком.