Багатскіс: «Не можемо зробити Шеферду паспорт прямо зараз»

Легіонера Київ-Баскета в майбутньому чекають у складі збірної.

Головний тренер збірної України Айнарс Багатскіс розповів про ситуацію з натуралізованним гравцем, на роль якого раніше обрали розігруючого Київ-Баскета Кейсі Шеферда.

За словами латвійця, американцю не встигають зробити паспорт до найближчих матчі у відборі до Євробаскета-2021 у лютому.

«Ми зупинилися на його кандидатурі — ви самі бачите, як він грає. Зараз він — це два різних гравця, якщо порівнювати зі стартом сезону. Я б хотів, щоб у збірній грали тільки справжні українці, але баскетбольний світ це правило вже давно скасував. Але в той же час Шеферд — це більше варіант на майбутнє, зараз я не думаю, що це станеться».

В поточному сезону української Суперліги Шеферд набирає в середньому по 15,1 очка за гру та віддає 3,8 ассиста.

Україну в лютому чекають перші матчі у новому відбірковому турнірі до Євробаскета: 20 лютого — на виїзді з Австрією, 23 лютого — в Запоріжжі з Угорщиною.