Багатскіс: «Не можемо зробити Шеферду паспорт прямо зараз»

Легіонера Київ-Баскета в майбутньому чекають у складі збірної.
Головний тренер збірної України Айнарс Багатскіс розповів про ситуацію з натуралізованним гравцем, на роль якого раніше обрали розігруючого Київ-Баскета Кейсі Шеферда.
За словами латвійця, американцю не встигають зробити паспорт до найближчих матчі у відборі до Євробаскета-2021 у лютому.
«Ми зупинилися на його кандидатурі — ви самі бачите, як він грає. Зараз він — це два різних гравця, якщо порівнювати зі стартом сезону. Я б хотів, щоб у збірній грали тільки справжні українці, але баскетбольний світ це правило вже давно скасував. Але в той же час Шеферд — це більше варіант на майбутнє, зараз я не думаю, що це станеться».