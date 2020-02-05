Новое на сайте

еще
Среда, 5 февраля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБаскетболБагатскіс: «Не можемо зробити Шеферду паспорт прямо зараз»
Баскетбол

Багатскіс: «Не можемо зробити Шеферду паспорт прямо зараз»

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Легіонера Київ-Баскета в майбутньому чекають у складі збірної.

Головний тренер збірної України Айнарс Багатскіс розповів про ситуацію з натуралізованним гравцем, на роль якого раніше обрали розігруючого Київ-Баскета Кейсі Шеферда.

За словами латвійця, американцю не встигають зробити паспорт до найближчих матчі у відборі до Євробаскета-2021 у лютому.

«Ми зупинилися на його кандидатурі — ви самі бачите, як він грає. Зараз він — це два різних гравця, якщо порівнювати зі стартом сезону. Я б хотів, щоб у збірній грали тільки справжні українці, але баскетбольний світ це правило вже давно скасував. Але в той же час Шеферд — це більше варіант на майбутнє, зараз я не думаю, що це станеться».

Читайте также:  Состоялась жеребьевка матчей 1/16 финала Кубка Украины по баскетболу

В поточному сезону української Суперліги Шеферд набирає в середньому по 15,1 очка за гру та віддає 3,8 ассиста.

Україну в лютому чекають перші матчі у новому відбірковому турнірі до Євробаскета: 20 лютого — на виїзді з Австрією, 23 лютого — в Запоріжжі з Угорщиною.

Источник: sportarena.com
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

2 × один =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Баскетбол
Багатскіс: «Збірній доведеться покладатися на гравців з Суперліги»

Святослав Михайлюк
Детройт проиграл, Михайлюк набрал очередные очки

Украинец примет участие в Матче восходящих звезд НБА

Баскетболисты Киев-Баскета и Керменда почтили память Коби Брайанта

Только Бог мог остановить Коби Брайанта: история уникального спортсмена

Закрыть