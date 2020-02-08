Мурзин уволен с должности главного тренера Харьковских Соколов

Непродолжительным оказалось пребывание Евгения Мурзина на должности главного тренера клуба украинской Суперлиги – “Харьковского Сокола”.

После очередного поражения клуба в чемпионате Украины, руководство приняло решение отправить бывшего тренера сборной Украины в отставку. Под его руководством “Харьковские Соколы” выиграли лишь два матча из четырнадцати в чемпионате Украины по баскетболу.

Напомним, ранее Евгений Мурзин был уволен с должности главного тренера сборной Украины по баскетболу, после того, как “желто-синие” не сумели пройти квалификацию к чемпионату мира 2019.