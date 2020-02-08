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Баскетбол

Мурзин уволен с должности главного тренера Харьковских Соколов

Андрей ОгородникНет комментариев
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Непродолжительным оказалось пребывание Евгения Мурзина на должности главного тренера клуба украинской Суперлиги – “Харьковского Сокола”.

После очередного поражения клуба в чемпионате Украины, руководство приняло решение отправить бывшего тренера сборной Украины в отставку. Под его руководством “Харьковские Соколы” выиграли лишь два матча из четырнадцати в чемпионате Украины по баскетболу.

Напомним, ранее Евгений Мурзин был уволен с должности главного тренера сборной Украины по баскетболу, после того, как “желто-синие” не сумели пройти квалификацию к чемпионату мира 2019.

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Тэги: Евгений МурзинСуперлигаХарьковские Соколы
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