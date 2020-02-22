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Баскетбол

Багатскис: «Сборная — не бизнес-проект, за нее желают играть душой»

Евгений НикитюкНет комментариев
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Тренер сборной строит свою игру, а не отталкивается от соперников.

Айнарс Багатскис, fbu.ua

Главный тренер баскетбольной сборной Украины Айнарс Багатскис рассказал о принципах своей работы с главной командой страны.

«На тренировках пытаемся давать меньше «лишней» информации. Акцент делаем на том, чтобы быстро объяснить, как сыграть в атаке и защите. У нас нет возможности наигрывать команду в течение сезона, как в клубах.»

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«Тренируя одновременно сборную и Киев-Баскет, у меня нет никаких противоречий, в клубе вся основная нагрузка лежит на украинцах. Легионеры также помогают, но главную роль играют местные ребята, поэтому я никого не наигрываю специально.

Тренировать сборную Украины — честь для меня. Я семь лет возглавлял сборную своей страны, Латвии. Провел много времени с ребятами, которых за пределами страны никто не знал. У нас была полная смена поколений. Не нужно бояться меняться.»

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Сборная Украины по баскетболу в первом матче отбора на Евробаскет-2021 на выезде обыграла Австрию со счетом 88:73.

Украина после первого тура возглавляет отборочную группу. Отметим, что в другом матче группы F Венгрия дома обыграла Словению 77:75.

Следующий матч в отборе на Евробаскет-2021 команда Багатскиса проведет 23 февраля дома против Венгрии.

Источник: sportarena.com
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