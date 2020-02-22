Багатскис: «Сборная — не бизнес-проект, за нее желают играть душой»

Тренер сборной строит свою игру, а не отталкивается от соперников.
Айнарс Багатскис, fbu.ua
Главный тренер баскетбольной сборной Украины Айнарс Багатскис рассказал о принципах своей работы с главной командой страны.
«На тренировках пытаемся давать меньше «лишней» информации. Акцент делаем на том, чтобы быстро объяснить, как сыграть в атаке и защите. У нас нет возможности наигрывать команду в течение сезона, как в клубах.»
«Тренируя одновременно сборную и Киев-Баскет, у меня нет никаких противоречий, в клубе вся основная нагрузка лежит на украинцах. Легионеры также помогают, но главную роль играют местные ребята, поэтому я никого не наигрываю специально.
Тренировать сборную Украины — честь для меня. Я семь лет возглавлял сборную своей страны, Латвии. Провел много времени с ребятами, которых за пределами страны никто не знал. У нас была полная смена поколений. Не нужно бояться меняться.»