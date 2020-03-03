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Баскетбол

Сборная Украины осталась на 29-й строке рейтинга ФИБА

Евгений НикитюкНет комментариев
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И на 16-м — в Европе.

facebook.com/UkrBasket

Баскетбольная сборная Украины по баскетболу осталась на 29-й позиции в обновленном рейтинге ФИБА.

Напомним, подопечные Айнарса Багатскиса стартовали в отборочном турнире Евробаскета-2021 с победы над Австрией (88:73) и поражения от Венгрии (60:62).

При этом Украина занимает 16-е место среди европейских команд.

Другой соперник украинцев по отборочной группе Словения опустилась с 16-го места на 17-е.

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Рейтинг возглавляет команда США, за которой расположились чемпион мира Испания и Австралия.

Источник: sportarena.com
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