Сборная Украины осталась на 29-й строке рейтинга ФИБА

И на 16-м — в Европе.

Баскетбольная сборная Украины по баскетболу осталась на 29-й позиции в обновленном рейтинге ФИБА.

Напомним, подопечные Айнарса Багатскиса стартовали в отборочном турнире Евробаскета-2021 с победы над Австрией (88:73) и поражения от Венгрии (60:62).

При этом Украина занимает 16-е место среди европейских команд.

Другой соперник украинцев по отборочной группе Словения опустилась с 16-го места на 17-е.

Рейтинг возглавляет команда США, за которой расположились чемпион мира Испания и Австралия.