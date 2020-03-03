Сборная Украины осталась на 29-й строке рейтинга ФИБА

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Баскетбольная сборная Украины по баскетболу осталась на 29-й позиции в обновленном рейтинге ФИБА.
Напомним, подопечные Айнарса Багатскиса стартовали в отборочном турнире Евробаскета-2021 с победы над Австрией (88:73) и поражения от Венгрии (60:62).
При этом Украина занимает 16-е место среди европейских команд.
Другой соперник украинцев по отборочной группе Словения опустилась с 16-го места на 17-е.
Рейтинг возглавляет команда США, за которой расположились чемпион мира Испания и Австралия.
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