Баскетбольный чемпионат Южной Кореи не будет возобновлен

Лига находилась на перерыве с конца февраля.

Баскетбольный чемпионат Южной Кореи будет отменен после длительного вынужденного перерыва из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Соревнования в лиге были приостановлены 29 февраля. Сегодня представители всех клубов встретились в Сеуле, чтобы обсудить возобновление чемпионата 29 марта, и решили отказаться от данной идеи.

Также отменить остаток сезона ранее вызвались волейбольная и женская баскетбольная лиги Южной Кореи.

Напомним, в Украине сезон баскетбольной Суперлиги был досрочно завершен 12 марта. Чемпионом страны был назначен лидер регулярного чемпионата Днепр.

Тем временем, владельцы франшиз НБА надеются возобновить остановленный сезон в июле.

Готовятся возобновить баскетбольный чемпионат в Китае, куда уже возвращаются американские легионеры местных команд.

По всему миру COVID-19 были заражены 380 тысяч людей. Вирус привел к смерти 16 тысяч людей.