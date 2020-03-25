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Баскетбол

Баскетбольный чемпионат Китая не будет возобновлен 15 апреля

Евгений НикитюкНет комментариев
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Первенство в стране было приостановлено 1 февраля.

Лэнс Стивенсон. Фото: Getty Images

Баскетбольный чемпионат Китая не будет возобновлен 15 апреля. По предварительным данным, возобновление первенства страны будет перенесен на май.

Отмечается, что иностранные игроки уже отозваны обратно, однако более 20 американских игроков, среди которых Джереми Лин и Лэнс Стивенсон уже прошли двухнедельный карантин и теперь недовольны решением лиги. Свое недовольство баскетболисты также выражают из-за того, что им придется пробыть в Китае минимум до конца августа.

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Напомним, что чемпионат НБА был экстренно приостановлен после того, как положительный тест на коронавирус сдал центровой Юты Руди Гобер. С тех пор заразились его партнер по команде Донован Митчелл, форвард Детройта Кристиан Вуд, защитник Бостона Маркус Смарт, два баскетболиста Лейкерс и четыре баскетболиста Бруклина.

Отметим, что тест на коронавирус сдал также украинский защитник Детройт Пистонз Святослав Михайлюк.

Владельцы франшиз, в свою очередь, рассчитывают закончить сезон в июле. Текущий перерыв продлится не меньше месяца.

Источник: sportarena.com
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