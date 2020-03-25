Михайлюк сдал отрицательный тест на коронавирус

Баскетболист сборной Украины Святослав Михайлюк успешно прошел проверку на коронавирус.

После того, как в баскетболиста “Детройта” Кристиана Вуда был обнаружен COVID-19, в клубе было принято решение экстренно сделать тест всем баскетболистам и работникам клуба.

«Тест пришлось немного подождать, позвонил врач команды, сказал, что все окей – тест отрицательный. Ни у одного из наших игроков, которые сдавали тест, не было выявлено вирус. Сейчас пытаемся поддерживать форму в домашних условиях, как можем.

Выполняем программу тренеров по физподготовке дома, выхожу вечером на пробежки»

Напомним, в нынешнем сезоне Святослав Михайлюк стал основным игроком “Детройта”, сыграв в 56 матчах своего клуба.