Среда, 25 марта, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБаскетболМихайлюк сдал отрицательный тест на коронавирус
Баскетбол

Михайлюк сдал отрицательный тест на коронавирус

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Святослав Михайлюк

Баскетболист сборной Украины Святослав Михайлюк успешно прошел проверку на коронавирус.

После того, как в баскетболиста “Детройта” Кристиана Вуда был обнаружен COVID-19, в клубе было принято решение экстренно сделать тест всем баскетболистам и работникам клуба.

«Тест пришлось немного подождать, позвонил врач команды, сказал, что все окей – тест отрицательный. Ни у одного из наших игроков, которые сдавали тест, не было выявлено вирус. Сейчас пытаемся поддерживать форму в домашних условиях, как можем.

Выполняем программу тренеров по физподготовке дома, выхожу вечером на пробежки»

Напомним, в нынешнем сезоне Святослав Михайлюк стал основным игроком “Детройта”, сыграв в 56 матчах своего клуба.

загрузка...
Тэги: ДетройткоронавирусСвятослав Михайлюк
Написать комментарий

Добавить комментарий

11 + 13 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Баскетбол
Баскетбольный чемпионат Южной Кореи не будет возобновлен

В Китае готовятся возобновить баскетбольный чемпионат

Керр: «Будем планировать сборную США к Олимпиаде»

Кевин Дюрэнт
В звезды НБА обнаружен коронавирус

Кристиан Вуд
Одноклубник Михайлюка сдал положительный тест на коронавирус

Закрыть