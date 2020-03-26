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Баскетбол

Женский чемпионат мира-2022 по баскетболу пройдет в Австралии

Евгений НикитюкНет комментариев
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Австралия во второй раз примет мировое первенство.

Фото – twitter.com/FIBA

Чемпионат мира по баскетболу среди женщин в 2022 году пройдет в Сиднее, Австралия. Такое решение принял Центральный совет FIBA во время сегодняшней видеоконференции.

Также на проведение мирового первенства претендовала Россия. Отметим, что Австралия проведет женский чемпионат мира во второй раз в истории. Впервые страна приняла турнир в 1994 году.

На чемпионат мира-2022 выйдут 12 команд. Мировое первенство в Сиднее пройдет в сентябре-октябре 2022 года.

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Действующий чемпион мира — сборная США. В 2018 году в финале американская команда обыграла Австралию (73:56).

Источник: sportarena.com
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