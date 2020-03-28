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Баскетбол

Австралия примет женский чемпионат мира по баскетболу в 2022 году

Евгений НикитюкНет комментариев
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В финале австралийская заявка боролась с российской.

Getty Images

ФИБА назвала Австралию хозяйкой женского чемпионата мира по баскетболу в 2022 году.

В финале австралийская заявка обошла российскую.

Австралия во второй раз соберет лучших баскетболисток мира после проведения турнира в 1994 году. Тогда чемпионом стала команда Бразилии.

Совещание Центрального совета ФИБА проводилось по видеосвязи из соображений безопасности в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

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Действующими чемпионками мира являются баскетболистки из США, в 2018 году в Испании выигравшие третье мировое первенство подряд.

Источник: sportarena.com
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