Австралия примет женский чемпионат мира по баскетболу в 2022 году

В финале австралийская заявка боролась с российской.

ФИБА назвала Австралию хозяйкой женского чемпионата мира по баскетболу в 2022 году.

В финале австралийская заявка обошла российскую.

Австралия во второй раз соберет лучших баскетболисток мира после проведения турнира в 1994 году. Тогда чемпионом стала команда Бразилии.

Совещание Центрального совета ФИБА проводилось по видеосвязи из соображений безопасности в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

Действующими чемпионками мира являются баскетболистки из США, в 2018 году в Испании выигравшие третье мировое первенство подряд.