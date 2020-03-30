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Баскетбол

FIBA рассмотрит вариант с переносом Евробаскета-2021

Евгений НикитюкНет комментариев
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Турнир могут перенести на год.

Фото – Getty Images

FIBA рассмотрит вариант с переносом Евробаскета-2021 после того, как были объявлены новые даты проведения Олимпийских игр в Токио. Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Евробаскет-2021 должен пройти с 2 по 29 сентября в четырех странах — Чехии, Грузии, Германии и Италии. Вероятно, FIBA изменит даты проведения турнира, учитывая небольшую паузу между Олимпиадой и континентальным первенством.

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Также под вопросом проведение в 2021 году и женского Евробаскета. Турнир запланирован с 17 по 27 июня в Испании и Франции.

Ранее сообщалось, что чемпионат мира по легкой атлетике перенесен на 2022 год в связи с новыми датами проведения Олимпиады.

Источник: sportarena.com
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