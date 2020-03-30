Турнир могут перенести на год.
FIBA рассмотрит вариант с переносом Евробаскета-2021 после того, как были объявлены новые даты проведения Олимпийских игр в Токио. Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.
Евробаскет-2021 должен пройти с 2 по 29 сентября в четырех странах — Чехии, Грузии, Германии и Италии. Вероятно, FIBA изменит даты проведения турнира, учитывая небольшую паузу между Олимпиадой и континентальным первенством.
Читайте также: Жерсон Родригес: «Свой первый матч я сыграл за сборную Украины, а уже потом за Динамо»
Также под вопросом проведение в 2021 году и женского Евробаскета. Турнир запланирован с 17 по 27 июня в Испании и Франции.
Ранее сообщалось, что чемпионат мира по легкой атлетике перенесен на 2022 год в связи с новыми датами проведения Олимпиады.
Источник: sportarena.com