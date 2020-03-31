Сезон в баскетбольной Лиге чемпионов завершится осенью

Заключительная стадия турнира пройдет в формате Финала восьми.

FIBA утвердила сроки и схему завершения текущего розыгрыша баскетбольной Лиги чемпионов.

Победитель турнира определится по итогам Финала восьми, матчи которого состоятся с 30 сентября по 4 октября. Схема заключительной стадии — один матч на вылет в формате плей-офф.

Место проведения матчей Финала восьми будет объявлено позднее. Напомним, что 12 марта FIBA отменила все европейские баскетбольные соревнования из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Пары 1/4 финала Лиги чемпионов

Сарагоса (Испания) — Тенерифе (Испания) / Остенде (Бельгия)

Нимбурк (Чехия) — АЕК (Греция)

Турк Телеком (Турция) — Дижон (Франция) / Нижний Новгород (Россия)

Хапоэль (Израиль) — Бургос (Испания)