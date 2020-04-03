Пятница, 3 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБаскетболУкраинская баскетболистка в числе лучших игроков Евролиги
Баскетбол

Украинская баскетболистка в числе лучших игроков Евролиги

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Алина Ягупова

Лидер женской сборной Украины по баскетболу Алина Ягупова претендует на звание лучшего игрока задней линии престижнейшего женского турнира Евролиги.

На официальном сайте Евролиги Алина Ягупова уверенно лидирует в голосовании, почти на 150 голосов опережая свою партнершу по команде Сесилию Зандаласини. Голосование продлится до 12 апреля.

Напомним, Алина Ягупова является игроком “Фенербахче”, который является трехкратным финалистом Евролиги и одной из самых титулованных команд Турции. К слову, из украинских команд до финала Евролиги доходило лишь киевское “Динамо”, в далеком 1992 году.

загрузка...
Тэги: Алина Ягуповаглавноеженский баскетболФенербахче
Написать комментарий

Добавить комментарий

три × два =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Баскетбол
Вячеслав Бобров
Баскетболист сборной Украины вылечился от коронавируса

Сезон в баскетбольной Лиге чемпионов завершится осенью

FIBA подтвердила, что перенос Олимпиады не повлияет на сборные, уже прошедшие квалификацию в Токио

FIBA рассмотрит вариант с переносом Евробаскета-2021

Австралия примет женский чемпионат мира по баскетболу в 2022 году

Закрыть