Украинская баскетболистка в числе лучших игроков Евролиги

Лидер женской сборной Украины по баскетболу Алина Ягупова претендует на звание лучшего игрока задней линии престижнейшего женского турнира Евролиги.

На официальном сайте Евролиги Алина Ягупова уверенно лидирует в голосовании, почти на 150 голосов опережая свою партнершу по команде Сесилию Зандаласини. Голосование продлится до 12 апреля.

Напомним, Алина Ягупова является игроком “Фенербахче”, который является трехкратным финалистом Евролиги и одной из самых титулованных команд Турции. К слову, из украинских команд до финала Евролиги доходило лишь киевское “Динамо”, в далеком 1992 году.