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Баскетбол

Три новых легенды пополнили Залу славы баскетбола

Андрей ОгородникНет комментариев
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Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита пополнили три легенды мирового баскетбола.

Как сообщает официальный твиттер аккаунт НБА, новыми членами Залы славы стали  Коби Брайант, Кевин Гарнетт и Тим Данкан. Все три игрока блистали в НБА в период за последние двадцать лет, являясь ведущими игроками своих клубов. Коби Брайант, который в январе погиб в крушении вертолета, внесен в залу славы посмертно.

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Помимо троицы легендарных баскетболистов, в Зал славы вошли также четыре тренера: Барбара Стивенс, Ким Малки, Эдди Саттон и Руди Томьянович.

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Тэги: Кевин ГарнетКоби БрайантТим Данкан
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