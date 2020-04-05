Три новых легенды пополнили Залу славы баскетбола

Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита пополнили три легенды мирового баскетбола.

Как сообщает официальный твиттер аккаунт НБА, новыми членами Залы славы стали Коби Брайант, Кевин Гарнетт и Тим Данкан. Все три игрока блистали в НБА в период за последние двадцать лет, являясь ведущими игроками своих клубов. Коби Брайант, который в январе погиб в крушении вертолета, внесен в залу славы посмертно.

Помимо троицы легендарных баскетболистов, в Зал славы вошли также четыре тренера: Барбара Стивенс, Ким Малки, Эдди Саттон и Руди Томьянович.