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Баскетбол

Бобров может продлить контракт с Фуэнлабрадой

Андрей ОгородникНет комментариев
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Вячеслав Бобров

Баскетболист сборной Украины Вячеслав Бобров, который в нынешнем сезоне выступает в составе испанской “Фуэнлабрады”, не исключает варианта продления контракта со своим нынешним клубом.

В Испании украинский форвард получает регулярную игровую практику, сыграв в двадцати поединках, имея следующую статистику в среднем за матч:  18,8 минут, 7,6 очков и 3,2 подбора.

По словам игрока, по окончанию сезона он может продлить контракт с клубом.

У меня есть опция продолжения контракта с Фуэнлабрадой на следующий сезон. Но если мы не сможем договориться, буду искать варианты.

Напомним, на днях Вячеслав Бобров выписался с больницы после лечения от коронавируса.

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Тэги: Вячеслав БобровконтрактФуэнлабрада
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