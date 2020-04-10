Официально: Чемпионат Европы по баскетболу перенесен на 2022 год

Ещё один крупнейший спортивный турнир Европы сменил временные рамки проведения из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает официальный сайт ФИБА, чемпионат Европы по баскетболу, который был запланированный на следующий год, состоится в 2022 году. Ориентировочная дата проведения 1-18 сентября.

Сообщается, что перенос чемпионата Европы по баскетболу непосредственно связанный с переносом Олимпийских игр 2020 на следующий год. К слову, женский чемпионат Европы по баскетболу состоится в июне следующего года.