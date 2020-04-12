Украинской звезде срезали зарплату в Испании

Режим экономии, который большинство спортивных клубов планеты вынуждены вводить из-за приостановки чемпионатов и карантина в связи с коронавирусом, коснулся и испанской “Уникахи”, цвета которой защищает центровой сборной Украины по баскетболу Владимир Герун.

Как сообщает basket.com.ua, руководство испанского клуба приняло решение урезать заработные платы всем игрокам основного состава и главному тренеру Луису Казимиро. На сколько снизят оклады не разглашается.

Напомним, Владимир Герун является воспитанником “Днепра”, успел поиграть в американской лиге NCAA, последние пять сезонов он выступает в Испании.