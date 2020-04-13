Уникаха сократила зарплаты игрокам и тренеру. За команду выступает украинец Герун

Испания лидирует по числу заражений COVID-19 в Европе.

Руководство испанского баскетбольного клуба Уникаха начало переговорный процесс с игроками и тренером команды о сокращении зарплат в связи с пандемией коронавируса.

За Уникаху с лета прошлого года выступает центровой сборной Украины Владимир Герун, которого также коснется сокращение выплат.

В то же время, остальной персонал Уникахи сохранит свою зарплату, несмотря на уменьшение доходов из-за появившегося кризиса.

Отметим, что до перехода в Уникаху Герун выступал за еще один испанский клуб Бреогану. Местный чемпионат приостановлен.

В данный момент на территории Испании зафиксировано наибольшее количество заражений COVID-19 в Европе (166 тысяч). Погибли почти 17 тысяч человек.