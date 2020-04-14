Американец ждет возобновления сезона в чемпионате Китая.

Бывший защитник Нью-Йорк Никс и Хьюстон Рокетс Джереми Лин пожертвует до миллиона долларов на борьбу с пандемией коронавируса COVID-19.

Лин вызвался пожертвовать 500 тысяч долларов и готов удвоить общую сумму.

На сегодняшний день Лин выступает за Бэйцзин Дакс в Китае, где из-за пандемии не смогли возобновить местный чемпионат, несмотря на возвращение в клубы большинства легионеров.

Американец — чемпион НБА в составе Торонто Рэпторс в 2019 году. В течение карьеры он также выступал за Лос-Анджелес Лейкерс, Бруклин Нетс и Голден Стэйт Уорриорс, помимо прочего.