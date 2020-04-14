В семье Карл-Энтони Таунса случилось горе

Продолжает расти число жертв в США от опаснейшего вируса COVID-19. На этот раз горе постучалось в семью звезды баскетболиста “Минесоты” Карл-Энтони Таунса.

Как сообщает официальный аккаунт клуба в Твиттере, на днях из-за осложнений вызванных коронавирусом из жизни ушла Жаклин Круз – мать известнейшего баскетболиста. Начиная с 25 марта она находилась в реанимации, но спасти её не удалось.

Сообщается, что COVID-19 переболел также и отец игрока, сам центровой “Минесоты” сдал отрицательный тест на коронавирус.

Среди баскетболистов НБА коронавирус был обнаружен в трех исполнителей, все они успешно прошли лечение.