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Баскетбол

В семье Карл-Энтони Таунса случилось горе

Андрей ОгородникНет комментариев
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Карл-Энтони Таунс

Продолжает расти число жертв в США от опаснейшего вируса COVID-19. На этот раз горе постучалось в семью звезды баскетболиста “Минесоты” Карл-Энтони Таунса.

Как сообщает официальный аккаунт клуба в Твиттере, на днях из-за осложнений вызванных коронавирусом из жизни ушла Жаклин Круз – мать известнейшего баскетболиста. Начиная с 25 марта она находилась в реанимации, но спасти её не удалось.

Сообщается, что COVID-19 переболел также и отец игрока, сам центровой “Минесоты” сдал отрицательный тест на коронавирус.

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Среди баскетболистов НБА коронавирус был обнаружен в трех исполнителей, все они успешно прошли лечение.

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Тэги: Карл-Энтони ТаунскоронавирусМинесота
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